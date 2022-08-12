8 günden bu yana kayıptı! cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli Gebze İlçesi Kirazpınar TOKİ Konutları'nda ikamet eden 32 yaşındaki Hüsamettin Han, 4 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde "evinden ekmek almaya gidiyorum" diyerek çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayan Hüsamettin Han'ın ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.8 günden bu yana devam eden arama çalışmaları sonucunda Han'ın cansız bedeni Gebze Pelitli Mezarlığı yakınlarında ipte asılı bulundu. Jandarma ekipleri Hüsamettin Han'ın cinayete mi kurban gittiğini yoksa intiharmi ettiğini araştırıyor. Han'ın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.