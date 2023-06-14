8 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 27 gözaltı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonları' kapsamında, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli ve Şile'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, sokak satıcısı olduğu iddia edilen 27 kişi gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 85 kilo uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 64 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 kişi, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.