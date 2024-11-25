8 ilçeye dadanmıştı: Cemaatin eşyalarını çalan hırsız yakalandı

İstanbul'da yaklaşık 2 ay içerisinde Başakşehir başta olmak üzere Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Bağcılar, Arnavutköy ve Kadıköy'deki camilerde yaşanan hırsızlık olaylar üzerine, Başakşehir Mobil Park polisi çalışma başlattı. Şüphelinin Başakşehir'de 9 ayrı camiden hırsızlık yaptığı belirlendi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Erdal D. (47) takibe alındı. Şüpheli Erdal D.'nin 27 Ekim Pazar günü saat 13.00 sıralarında Kayaşehir Merkez Camii'nde olduğunun belirlenmesi üzerine camiye giden polis ekipleri, kamera odasından şüpheliyi anbean izlemeye başladı. Şüphelinin namaz kılıyor gibi yaptıktan sonra çantaları çalıp kapıya doğru yöneldiğini gören polis harekete geçti.

POLİS CAMİ ÇIKIŞINDA YAKALADI

Şüpheli camiden çıkacağı sırada içeri giren Başakşehir Mobil Park polisi, Erdal D.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheli Erdal D., kelepçelendikten sonra çalmaya çalıştığı çantalarla emniyete götürüldü. Yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

33 AYRI OLAYA KARIŞMIŞ

Şüphelinin yakalanmadan 3 gün önce bir başka camiden çaldığı çantayı ise Fenertepe mevkiinde çalılık alana sakladığı ortaya çıktı. Burada bulunan çantaya da polis tarafından el konuldu. Emniyete götürülen şüpheli Erdal D.'nin 33 ayrı suça karıştığı ortaya çıktı. İfadesi alınarak adliyeye sevk edilen ve suçunu itiraf eden şüpheli Erdal D., 10 ayrı 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.