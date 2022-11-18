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Giriş Tarihi: 18.11.2022 22:01

8 ilde aynı yöntemle hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeki araçtan 720 bin liralık hırsızlığın yanı sıra 7 ilde daha aynı yöntemle hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

İHA
8 ilde aynı yöntemle hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Olay, Çayırova ilçesinde 10 Temmuz 2022 tarihinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka önünde park halinde bulunan araçtan 720 bin liralık hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, aynı yöntemle 7 ilde hırsızlık olayı gerçekleştiğini ve şüphelilerin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K., E.M. ve K.M. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler yaklaşık 3 ay sonra araçlarında 5 sahte plakayla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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8 ilde aynı yöntemle hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
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