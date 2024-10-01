8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 22 şüpheli yakalandı.

16 MİLYON LİRA PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve sosyal medya üzerinden bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanları vererek insanları dolandırdığı ortaya çıkarıldı. Zanlıların hesaplarında toplam 16 milyon 800 bin TL'lik para hareketi tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartına el konuldu.

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