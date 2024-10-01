Haberler Yaşam Haberleri 8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 1.10.2024 09:25 Son Güncelleme: 1.10.2024 10:30

8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

Türkiye genelinde 8 ilde eş zamanlı düzenlenen “SİBERAĞ-8” operasyonunda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 22 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların hesaplarında toplam 16 milyon 800 bin TL’lik para hareketi tespit edildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
8 İlde Jandarmadan SİBERAĞ-8 operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 22 şüpheli yakalandı.

16 MİLYON LİRA PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve sosyal medya üzerinden bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanları vererek insanları dolandırdığı ortaya çıkarıldı. Zanlıların hesaplarında toplam 16 milyon 800 bin TL'lik para hareketi tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartına el konuldu.

8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

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8 İlde Jandarmadan “SİBERAĞ-8” operasyonu: 22 şüpheli gözaltında
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