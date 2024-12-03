8 ilde ‘Joker’ operasyonu: 28 gözaltı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 28 şüpheliyi yakalamak için Aksaray merkezli Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Mardin, Adıyaman ve Antalya da eşzamanlı "Joker" operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında organizasyonu yönettiği tespit edilen A.Y., R.A., O.F. ve C.D'nin de olduğu 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, sınavlarda kopya çekilmesi için kullanılan 9 kamera ve görüntü aktarım cihazı yerleştirilmiş kazak, 3 ses aktarım cihazı yerleştirilmiş iç çamaşırı, 5 kulak içi kulaklık, 14 kulaklık pili, 4 Wi-Fi cihazı, 6 cep telefonu ve 1 batarya ele geçirildi. Soruşturma kapsamında usulsüz şekilde ehliyet aldığı tespit edilen 58 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.