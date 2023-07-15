8 ilde operasyonla çökertilmişti… Ölüm Çetesi’nin üyeleri adliyeye sevk edildi…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe ve Çekmeköy İlçeleri'nde faaliyet yürüten organize bir suç örgütüne İstanbul merkezli olmak üzere Sivas, Kars, Kocaeli, Samsun, İzmir, Afyonkarahisar ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. "Nitelikli Yağma, Canlı Hayvan Dolandırıcılığı, Tefecilik, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yasa Dışı Silah Ticareti, Silah Zoruyla Çek-Senet İmzalatma ve Kasten Yaralama" başta olmak üzere 53 farklı suça karışan ve liderliğini Muhammet K.'nın yaptığı suç örgütünün 57 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün lideri Muhammet K. da yakalandı. Baskın düzenlenen adreslerde yedi ruhsatsız tabanca, yedi şarjör, dört ruhsatsız pompalı tüfek, üç kuru sıkı tabanca, 205 mermi, dört kama, 172 gram Kokain maddesi, 342 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 80 bin 450 lira değerinde dört senet ve 975 bin lira değerinde dokuz çek ele geçirildi.

"MASAYI KURDUK" ŞİFRESİ…

Sekiz ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen çetenin üyelerinin "Silah Zoruyla Alıkoyma" ve "Silah Zoruyla Senet İmzalatma" olaylarını gerçekleştirdikten sonra suç eylemlerini tanımlamak adına "Masayı kurduk" ifadesini kullandıkları, suç eylemlerini gerçekleştirdikten sonra ise "Operasyonu yaptık ve payımız dağıtıldı" ifadelerini kullandıkları belirlendi. Şans oyunları ve bahis oyunları oynayan kişileri ağlarına düşüren çete üyelerinin, borçlandırdıkları mağdurlara yüksek meblağlı veya boş senetler imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen vatandaşlardan tehdit, cebir ve şiddet yoluyla yüksek meblağlarda paralar aldıkları da saptandı. "Tefecilik" suçuyla vatandaşları borç batağına düşürdükleri tespit edilen çete üyelerinin ayrıca küçük çaplı hayvan yetiştiricilerini de hedef aldıkları ifade edildi. Çete üyeleri iddialara göre; hayvancılık işi yapan bazı mağdurların hayvanlarını gasp ederek sattı ve haksız kazanç sağladı. Çete üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8 ilde operasyonla çökertilmişti… Ölüm Çetesi'nin üyeleri adliyeye sevk edildi… | Video