8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-32" operasyonlarında 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.