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Giriş Tarihi: 22.4.2024 10:16

8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp "Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-32" operasyonlarında 19 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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8 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 19 şüpheli yakalandı
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