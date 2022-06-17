8 ilde ’Süpürme’ operasyonu: Eroin sele kapıldı yalanı

Türkiye'nin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye bastı.

TORBACILAR SÜPÜRÜLDÜ

Sabah saatlerinde "süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyonda, 75 şüphelinin yakalanması için 8 ilde belirlenen 76 adrese baskın düzenlendi. Toplam 132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve narkotik köpekleri de katıldı. Belirlenen adreslerde 66 kişi gözaltına alınırken, narkotik köpekleriyle evlerde aramalarda; 787,19 gram uyuşturucu eroin, 270,56 gram metamfetamin, 50,29 gram esrar, 9,8 gram uyuşturucu bonzai, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımına yarayan 7 adet cam aparat, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek,52 adet kartuş, ve uyuşturucu geliri olduğu değerlendirilen 70 bin 410 TL para ele geçirildi.

EROİN SELE KAPILDI

Narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerinin toprağa gömdüğü 3 kilo 800 gram eroini ele geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri eroinin nerde olduğu sorulması üzerine kendini kurtarmak için toprağa gömdüklerini ve yağan yağmur sonrası oluşan sele kapılıp gittiği yalanı attı.