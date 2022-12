8 katlı apartı ateşe verip odasında uyudu

Denizli'ninPamukkale ilçesinde üç gün önce saat 04.00'te 8 katlı 48 dairelik apartta yaşayan İ.T. (49), aracını park ettikten sonra elindeki soba tutuşturma jeli olan şişeyle içeriye girdi. Asansörle en üst katta çıkan İ.T., zemin kata kadar merdivenlerden inerken her katın duvarları, yerler, girişler ve korkuluklarına jel sürdü. Her katı ateşe vere vere çıkışa gelen İ.T., kimsenin dışarıya çıkamaması için apart girişini de ateşe verdi.İhbar üzerine itfaiye ekipleri jelleri söndürerek yangının büyümesini önledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan İ.T., yakmaya çalıştığı aparttaki odasında uyurken yakalandı. Saldırganın jelleri ateşe verip kapının önünde beklediği, yangını söndürme çalışmalarını takip etiği ve daha sonra evine çıkıp uyuduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.