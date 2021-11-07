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Giriş Tarihi: 8.11.2021

8 kez bıçaklayıp müzik dinlemeye devam etti

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
8 kez bıçaklayıp müzik dinlemeye devam etti

Çocukluk arkadaşı Baran Sarıbacak’ı acımasızca katleden Hasan Akercan’ın, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi müzik dinlediği ortaya çıktı

İzmir'de, eğlenmek için bir araya geldiği arkadaş ortamında bıçaklanarak öldürülen Baran Sarıbacak (23) cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Çocukluk arkadaşını 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan Akercan'ın olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi müzik dinlemeye devam ettiği öğrenildi.

SON NEFESTE SÖYLEDİ
Baran'ın, zil çalınca yaralı halde kapıyı açtığı ve gelen arkadaşlarına son nefesinde "Hasan beni bıçakladı" dediği belirlendi. Kaldırıldığı hastanede kan kaybından ölen Baran'ın eski kız arkadaşı Pınar Çaldıran'ın olay anında 112 yerine yanlışlıkla 118'i aradığı tespit edildi. SABAH'a konuşan acılı baba Mehmet Sarıbacak, "Baran'ı daha önce defalarca bu arkadaşıyla görüşmemesi konusunda uyardım. Hasan'ın ailesine de 'Oğlunuza sahip çıkın' demiştim. Baran her seferinde, 'Baba, Hasan benim çocukluk arkadaşım. Ondan bana zarar gelmez' diyordu. Baran bıçaklandıktan sonra kapıyı o halde açmış. Misafirliğe gelen arkadaşları hastaneye götürmüş. Belki erken götürülseydi kurtulurdu" dedi.

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8 kez bıçaklayıp müzik dinlemeye devam etti
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