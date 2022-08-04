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Giriş Tarihi: 5.8.2022

8 kilometre arayla iki facia

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8 kilometre arayla iki facia
KONYA-AKSARAY Karayolu'nun 40. kilometresinde, Almanya'dan ailesiyle Türkiye'ye gelen Şeref Işık idaresindeki otomobil, Konya istikametine 'U' dönüşü yapmakta olan Erol Gökçil idaresindeki TIR'ın römorkuna çarptı. Şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü ile Ayten, İrem Işık hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Diğer kaza ise Konya- Aksaray Karayolu'nun 48. kilometresinde yaşandı. Vahit Kulak idaresindeki aracın lastiği patladı. Lastiği tamir etmeye çalıştıkları sırada araçtakilerden Mahmut Ulaş, cep telefonunun ışığıyla diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bu sırada Süleyman Tosun'un kullandığı otomobil, Mahmut Ulaş ile diğer arkadaşlarına çarptı. Ulaş ölürken 2 kişi yaralandı.

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8 kilometre arayla iki facia
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