8 kişilik gurup, 2 kişiyi öldüresiye dövdü

Gece yarısı İzmit İlçe Merkezi'nde hareketli dakikalar yaşandı. Halkevi Kemalpaşa Mahallesinde faaliyet gösteren bir alkollü mekanda gençler arasında kız yüzünden çıktığı iddia edilen sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Eğlence mekanından çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi kendilerini dışarıda bekleyen 8 kişinin saldırısına uğradı.

YERE YATIRIP TEKMELEDİLER

İlk olarak mekan içerisinde tartışmayla başlayan olay daha sonra küfürlerle kavgaya dönüştü. Olayın büyümesiyle bir anda 8 kişi iki kişiye saldırarak yere yatırdı. 8 kişi yerde yatan 2 kişiye dakikalarca tekme ve yumruklarla vurmaya devam etti. Şahıslar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.