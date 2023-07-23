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Giriş Tarihi: 24.7.2023

8 kişinin öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

Gökhan KOCAASLAN
8 kişinin öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
Afyonkarahısar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, 19 yaşındaki şoförün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Çay ilçesinde, önceki gün akşam saatlerinde, tarım işçilerini taşıyan B.K. idaresindeki minibüs, Konya karayolu üzerindeki Pınarkaya köyü yakınlarında kontrolden çıktı.



Yoldan çıkan ve ağaçlara çarparak devrilen minibüsteki tarım işçilerinden biri çocuk 7 kişi ölürken, 14 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha dün hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü B.K.'nın ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Bu arada kazada hayatını kaybeden işçilerden Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker ve Aysun Çetin'in cenazeleri dün kılınan cenaza namazının ardından toprağa verildi. Perihan Bayar'ın cenazesi ise bugün toprağa verilecek.

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8 kişinin öldüğü kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
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