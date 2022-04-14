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Giriş Tarihi: 15.4.2022

8 köpek saldırdı 80 dikiş atıldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
8 köpek saldırdı 80 dikiş atıldı
BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde 8 sokak köpeğinin saldırdığı Ö.E. (10), yoldan geçen bir motosikletli tarafından kurtarıldı. Başı, kolları ve bacaklarından yaralanan çocuğun vücuduna 80 dikiş atıldığı belirtildi. Çocuğunun bacaklarında kırıklar ve kas yırtılmaları olduğunu söyleyen anne Fatma Elikesik, "Bu köpekler başıboş ve küpesiz. Köpekler vücudunun birçok yerinden yaralamış. Doktorlardan 30'dan fazla ısırık olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 saatlik bir ameliyata girdi. Yaraları kapattılar. Kaslarda yaralanmalar var. İnşallah bundan sonrasında gidişatı, yaralar iyileştikçe göreceğiz. İlk etapta yapılması gereken her şey yapıldı. Şu an artık iyileşme sürecindeyiz" dedi.

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8 köpek saldırdı 80 dikiş atıldı
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