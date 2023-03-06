8 Mart buruk kutlanacak

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yarın buruk kutlanacak. Türkiye genelinde onlarca STK ile esnaf ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, sanatçılar, belediyeler depremzede kadınlar ve ailelerine yardım için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bir güzellik salonu, yarına özel yüz hariç tepeden tırnağa epilasyonu 5 bin 100 liradan 2 bin 700 liraya indirdi. Bartın'da özel bir hastane 8-31 Mart arası check-up paketi hazırladı. İstanbul'da bir başka hastane bu ay sonuna kadar Kadın Doğum Polikliniği'nden hizmet alan hastalarına smear test fark ücreti alınmayacağını açıkladı. Bursa'da bir kuyumcu özel çekilişle çok değerli bir kadın saati ile çelik bilekliği bir kadına hediye edeceğini duyurdu. İstanbul'da bir kuyumcu da bazı ürünlerinde yüzde 30'a varan indirim uyguladı.Belediyeler de kendi bünyelerinde çeşitli etkinlikler, paneller yapacak. Edirne Keşan'da bir araya gelecek olan kadınlar, "Kadınlarımızla Sağlık İçin Yürüyoruz" diyecek. Düzce ve Muğla'da daha önce oluşturulan yardım paketleri, depremzede kadınlara ulaştırılacak. Köyceğizli kadınlar, kadın temalı skeç sahneleyecek. Tekirdağ Çorlu'daki bir kermesin tüm geliri depremde zarar gören kadın, çocuk ve aileleri için kullanılacak. Çeşitli turizm acentesi firmaları 8 Mart için çeşitli indirimli turları ilanlarla duyurdu. Behzat ve Süheyl Uygur'un başrolünde yer aldığı 'Süt Kardeşler' oyununun bilet gelirleri ile Sibel Can'ın Bakü'deki konseri ve daha birçok sanatçının bu ay içindeki konser ve oyunlarının gelirleri de deprem bölgesine bağışlanacak.