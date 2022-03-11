8 Mart’ta eşini katletmişti: İfadesi pes dedirtti!

Korkunç olay, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart'ta saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesine bağlı Sahibiata Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaförlük yapan, 3 çocuk annesi Afgan Marziye Salehzade'nin iş yerine, boşanma aşamasında olduğu ve 3 yıldır ayrı yaşadığı Hamidollah Nouri dükkana geldi. Burada başlayan tartışma, kavgaya dönüşürken Nouri, Salehzade'ye bıçakla saldırdı. Vücudunun 6 yerinden bıçaklanarak yaralanan Salehzade, kanlar içinde kaldı.