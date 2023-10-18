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Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:08 Son Güncelleme: 18.10.2023 11:24

8 milyon borç nedeniyle trafolara el koymaya giden ekiplere saldırdılar

Şanlıurfa’da 8 milyon liralık ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle el konulmasına karar verilen kaçak trafoları teslim almak üzere bölgeye giden ekipler mahalle sakinleri tarafından saldırıya uğradı. Jandarma ekiplerine de taşlarla saldıran mahallelileri ise kaçak tespitinde kullanılan dronelar an be an kaydetti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
8 milyon borç nedeniyle trafolara el koymaya giden ekiplere saldırdılar

Kaçak elektrik teftişi esnasında zaman zaman şiddete maruz kalan Dicle Elektrik ekipleri, son olarak Şanlıurfa'da 8 milyon lirayı bulan elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama aboneleri tarafından saldırıya uğradı. Kaçak trafolarına el konulmasını önlemek için Dicle Elektrik ve jandarma ekiplerine saldıran elektrik hırsızlarının bazıları traktör römorklarına yüklenen, bazıları ise duvar örülü alanlara gizlenen altı trafosuna el konuldu. Saldırı anı kaçak tespitinde kullanılan dronelar tarafından an be an kaydedildi.

Görevlilere ve jandarmaya taşlarla saldırdılar

Dicle Elektrik ekipleri, çıkan haciz kararını yerine getirmek için merkez Eyyubiye İlçesine bağlı kırsal Dilimli ve Yağmurlu mahallelerine gitti. Olası bir engellemeye karşı jandarma'nın güvenlik önlemi aldığı alanda bekleyen mahalleli taşlarla görevlilere ve jandarmaya saldırmaya başladı. Jandarmanın kontrolü sağlamasının ardından söz konusu trafolar tek tek toplandı.

Traktör römorkuna yükleyip duvarla gizlediler

Yaklaşık 7.800 kVA gücünde olan 6 kaçak trafodan bazılarının traktör römorkuna yüklü halde olduğu, bazılarının ise duvar örülmüş yerlerde yerden görünmeyecek şekilde gizlendiği dikkat çekti. Saldırı anları trafolara el konulma anını tespit etmek için burada bulunan dronelar tarafından havadan an be an kayıt altına alındı.

Son 1 haftada 30 kaçak trafoya el kondu

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak tüketimi engellemek için çalışmalarını sıklaştırırken saha ekipleri, teknolojik imkanlardan da yararlanarak son 1 hafta içerisinde 30 adet kaçak elektrik trafosuna el koydu. El konulan kaçak trafolar ile normal şartlarda kırsalda yaklaşık 1.500 konutun elektrik ihtiyacının karşılanabileceği bildirildi.

Borcunu ödeyen abonelerin hakları korunacak

Kaçak elektrikle mücadeleye dün olduğu gibi bu gün de devam ettiklerini belirten Dicle Elektrik Şanlıurfa İl müdürü Naci Obut, "Yaptığımız diyalog çağrılarına ve görüşme taleplerine yanıt verenlerin oranı bu sezon çok düşük kaldı. Şirket olarak kullandığı elektriğin borcunu ödememekte ısrar eden tarımsal sulama aboneleriyle ilgili yasal çerçevede gerekirse haciz yoluna gitmekten çekinmeyeceğiz. Bunun yanında kullandığı elektriğin bedelini düzenli ödeyen abonelerimizin haklarını korumak için de kaçak tüketimle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz.'' diye konuştu.

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8 milyon borç nedeniyle trafolara el koymaya giden ekiplere saldırdılar
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