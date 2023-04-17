8 milyon ton dip çamuru temizlenecek

İzmit Körfezi'nin doğu kısmında 468 hektarlık alanda 100 yılda biriktiği düşünülen 8 milyon ton dip çamurunun temizlenerek bölgede biyoçeşitliliğin korunması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında, İzmit Körfezi'nin doğu yakasından başlayarak dip çamuru temizliği yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca bütçesi onaylanan proje kapsamında, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunun temizlenmesi için başlatılan şantiye kurulumu tamamlandı.