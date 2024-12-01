8 milyonluk vurgun 3 saatte çözüldü

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların oyununu sadece 3 saat içinde bozdu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "Adınız terör örgütüne karıştı" yalanıyla 2 vatandaşı kandıran dolandırıcılar, tam 8 milyon lira değerinde döviz ve altın çaldı. Dolandırıcılar, mağdurları ikna etmekle kalmadı, çaldıkları paraları gizlice toplamak için 'eldenci' adı verilen kuryeleri kullandı. Ancak bu plan, polisin "fanus taktiği" adı verilen stratejik yöntemi karşısında işe yaramadı. Polis, şüphelilerin kullandığı aracı anında tespit etti ve güzergâhlarını belirleyerek takibe aldı. Kritik noktalara yerleşen ekipler, Niğde otoyolunda 3 dolandırıcıyı kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etti.