Bugün ve Arife günü bankalar açık mı, kapalı mı? 8-9 Nisan Pazartesi ve Salı günü bankalar çalışıyor mu, kaça kadar?

Ramazan Bayramı arifesi bu yıl salı gününe denk geliyor. Bayram günleri ise 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe, 12 Nisan Cuma günü yaşanacak. Resmî kurumlar için 9 gün tatil olmuşken özel kurumlar çalışmaya devam edebiliyor. Peki 8 Nisan Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

8 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

Bayram tatili kamu çalışanlarına 9 gün oldu. 8 Nisan 2024 Pazartesi günü bankalar hizmet verecek. Bankaların resmi tatili 9 Nisan arefe gününde öğleden sonra başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNDE BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ

5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek.

8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

AYRAM TATİLİ AÇIKLAMASI

Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözlerimi bitirmeden önce kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum.





Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik. Genel olarak özel sektörümüzün de böyle]yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyor ve bir buçuk günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum" demişti.