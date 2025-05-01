8 şehir için sarı kod uyarısı

SABAH'a açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Sefa Dere, Türkiye'de 5 günlük hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.

Kuzey, İç ve Batı bölgelerinde yer yer mevsim normalleri altında hava sıcaklıklarının seyredeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Sefa Dere, "Bugün Marmara'nın Batısı ve Ege'nin Kuzey kıyıları haricinde tüm yurtta yağış bekliyoruz. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Yağışların Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güney Ege'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak bugün il bazında Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimleri için sarı kodlu uyarı bulunuyor. Kuvvetli yağışlar için uyarı var. Güneydoğu kesimlerde kuvvetli rüzgâr olacak. Sarı kodlu olarak Van, Hakkâri, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Mardin'de kuvvetli rüzgâr var. Güneydoğu'da yağışlarla beraber çamur şeklinde yağış görünebilir. Toz taşınma hadisesi de mevcut." dedi. Sefa Dere, hafta sonu hava durumu ile ilgili ise şunları aktardı: "Cumartesi, pazar ve pazartesi hafta sonu İç, Güney ve Doğu kesimlerde yağışlar var. Yağışlar pazartesi gününe kadar yağışlı ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Üç büyük şehirde ise hava tahmini şöyle: İstanbul bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yaşayacak. Haftasonu İstanbul parçalı ve az bulutlu, güneşli olacak. Yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıkabilir. Pazartesi 20 derecenin üstünde olacak. İzmir'de ise üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklık ise 24-27 arasında değişecek. Ankara'da bugün ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. Yağış öğle saatlerinde etkili olacak. Pazar günü parçalı bulutlu yağış beklenmiyor. Ankara'nın sıcaklıkları 20 dereceyi bulacak. Gece sıcaklığı yedi dereceye kadar düşecek. Marmara, Batı, Karadeniz'de ve Ege'de yağış beklenmiyor. Güneşli bir hava olacak ve parçalı bulutlu bir hava olacak."