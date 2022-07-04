Haberler Yaşam Haberleri 8 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı arefesi tatil mi? (8 Temmuz 2022 Cuma)
Giriş Tarihi: 4.7.2022 14:28 Son Güncelleme: 4.7.2022 14:28

8 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı arefesi tatil mi? (8 Temmuz 2022 Cuma)

8 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı arefesi tatil mi? 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene hafta sonu ile birleşen bayram tatili çalışanlar için bayram öncesi müjdeli bir haber oldu. Şimdi bayram arifesi resmi tatil mi, yarım gün mü soruları yanıt arıyor. Cuma gününe gelen arife tarihi ile ilgili sorgulamalar başladı. Peki, 8 Temmuz tatil mi, yarım gün mü, arefe günü tatil mi? İşte “8 Temmuz resmi tatil mi” sorusunun cevabı…

"8 Temmuz tatil mi" sorusu bayram tatili planı olanlar tarafından yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı arefesi için tatil sorgulamaları devam ediyor. Tatile erken çıkmak isteyen çalışanlar Diyanet dini günler takvimi ve resmi tatiller takvimini kontrol ediyor. Peki, 8 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü, arife günü tatil mi? İşte cevaplar…

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesinde erken tatile çıkmak isteyenler resmi tatilin arefe için de geçerli olup olmadığını sorguluyor.

Diğer yıllarda da olduğu gibi bayram arefesi yarım gün olarak değerlendirilecek. Buna göre bankalar ve noterler yarım gün hizmet verecek.

8 TEMMUZ TATİL Mİ, BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte bayram tatilinin 9 gün olacağı belli oldu. Böylece 9 Temmuzda başlayan tatil, 17 Temmuza kadar sürecek.

Arife yarım günü ile birlikte bayram tatili 9,5 gün olarak değerlendirilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Bu sene Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Yılın ikinci bayramı olarak idrak edilecek 2022 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

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