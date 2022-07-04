8 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı arefesi tatil mi? (8 Temmuz 2022 Cuma)

"8 Temmuz tatil mi" sorusu bayram tatili planı olanlar tarafından yanıt aramaya başladı. Kurban Bayramı arefesi için tatil sorgulamaları devam ediyor. Tatile erken çıkmak isteyen çalışanlar Diyanet dini günler takvimi ve resmi tatiller takvimini kontrol ediyor. Peki, 8 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü, arife günü tatil mi? İşte cevaplar…
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram öncesinde erken tatile çıkmak isteyenler resmi tatilin arefe için de geçerli olup olmadığını sorguluyor.
Diğer yıllarda da olduğu gibi bayram arefesi yarım gün olarak değerlendirilecek. Buna göre bankalar ve noterler yarım gün hizmet verecek.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Bu sene Kurban Bayramı temmuz ayına denk geliyor. Bayram bu yıl 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Yılın ikinci bayramı olarak idrak edilecek 2022 Kurban Bayramı tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı