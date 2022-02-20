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Giriş Tarihi: 21.2.2022

8 torun sahibi çift yeniden gelinlik ve damatlık giydi

8 torun sahibi çift yeniden gelinlik ve damatlık giydi
KOCAELI'NIN Gebze ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Doğan ile 57 yaşındaki Bayram Doğan, birlikte 38 yılı devirdi. Geçen bu uzun yıllar sonrasında çift, 4 çocuk ve 8 torun sahibi oldu. Çocukları, Doğan çiftine 38. evlilik yıldönümünde unutamayacakları bir sürpriz yaptı. Evlendikleri zaman maddi imkanlar yüzünden istedikleri gelinlik ve damatlığı giyemeyen çift, çocukları sayesinde ilk günkü heyecanlarını yaşadı. Anne Ayşe Doğan yıllar sonra gelinlik giydi, gelin hazırlığı için kuaföre gitti. Baba Bayram Doğan ise damatlık giyerek, gelin arabası süsledi. Yıllar önce yapamadıkları bu anların heyecanını yaşayan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu. Bayram Doğan, gelin arabasıyla gelip kuaförde hazırlanan gelini aldı. Torunları ve çocukları kuaförden el ele çıkan çifti dakikalarca alkışladı. Birbirlerinin ellerini hiç bırakmayan çift, evlerine düğün konvoyu yaparak gitti. İHA

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8 torun sahibi çift yeniden gelinlik ve damatlık giydi
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