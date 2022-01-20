8 tür uyuşturucuyla yakalandılar... 13 gözaltı var

İstanbul Polisi; Ataşehir, Bağcılar, Bayrampaşa ve Kağıthane'de "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 9'u yabancı uyruklu toplam 13 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 3 kilo 448 gram Marihuana maddesi, 1 kilo 531 gram Metamfetamin maddesi, 290 gram Skunk maddesi, 238 gram Kokain maddesi, 100 gram Eroin maddesi, 49 gram Afyon Sakızı, 17 gram Afgan Macunu, 94 adet uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 100 mermi, 17 dolu senet, 85 boş senet, 555 dolar ve 12 bin 360 lira nakit para ele geçirildi.