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Giriş Tarihi: 20.1.2022 11:50 Son Güncelleme: 20.1.2022 12:01

8 tür uyuşturucuyla yakalandılar... 13 gözaltı var

EMİR SOMER EMİR SOMER
8 tür uyuşturucuyla yakalandılar... 13 gözaltı var

İstanbul’un 4 ayrı ilçesinde 14 uyuşturucu satıcısı yakalandı. 8 farklı türde 6 kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Ataşehir, Bağcılar, Bayrampaşa ve Kağıthane'de "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 9'u yabancı uyruklu toplam 13 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 3 kilo 448 gram Marihuana maddesi, 1 kilo 531 gram Metamfetamin maddesi, 290 gram Skunk maddesi, 238 gram Kokain maddesi, 100 gram Eroin maddesi, 49 gram Afyon Sakızı, 17 gram Afgan Macunu, 94 adet uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 100 mermi, 17 dolu senet, 85 boş senet, 555 dolar ve 12 bin 360 lira nakit para ele geçirildi.

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8 tür uyuşturucuyla yakalandılar... 13 gözaltı var
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