8 yakınını kaybeden depremzede SABAH’a konuştu: Yer kaynıyordu, kıyamet gibiydi

"YER KAYNIYORDU, SANKİ KIYAMET KOPUYORDU"

Yıkılan binaların sesi ve insanların çığlıklarını duyduğunda kıyametin koptuğunu zan ettiğini söyleyen Elverir, "Her yerde yıkılan binalar, insanların çığlıkları, insanların çaresiz olarak bilmeden bir yerlere koşuşturması, enkaz altında kalanların çığlıkları. Yer kaynıyordu, işte tüm bunlara şahit olduğumda bu kıyamettir dedim kendi kendime" ifadelerini kullandı.