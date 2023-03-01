8 yakınını kaybeden depremzede SABAH’a konuştu: Yer kaynıyordu, kıyamet gibiydi

Adıyaman'ın Musalla Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Serkan Elverir, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde, 3'üncü katındaki evinde yakalandı. Depremde halasını, halasının eşini, teyzesini ve teyzesinin çocukları yanı sıra 8 yakınını kaybeden Elverir, eşinin kendisini uyarması ve gelen çığlıklarla uyandığını belirterek, "Sersem halimle ne yapacağımı bilemedim ve çatıya çıktım, o an insanların bağrışmaları ve depremin uğultusunu duyduğumda kıyametin koptuğunu zannettim" dedi.
Depreme yakalanma anını SABAH'a anlatan Serkan Elverir, "Eşimin beni uyandırmasıyla birlikte uyandım, o an ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilemedik. Kendimizi zor dışarı attık. Dışarı çıkana kadar duvarlara çarpa çarpa, üzerimize düşen eşyalardan kurtularak dışarı attık kendimizi" dedi.
"YER KAYNIYORDU, SANKİ KIYAMET KOPUYORDU"
Yıkılan binaların sesi ve insanların çığlıklarını duyduğunda kıyametin koptuğunu zan ettiğini söyleyen Elverir, "Her yerde yıkılan binalar, insanların çığlıkları, insanların çaresiz olarak bilmeden bir yerlere koşuşturması, enkaz altında kalanların çığlıkları. Yer kaynıyordu, işte tüm bunlara şahit olduğumda bu kıyamettir dedim kendi kendime" ifadelerini kullandı.
Çaresiz bir şekilde eşi ve 2 çocuğuyla gece elbisesi ve ayakkabısız bir barakaya sığındıklarını söyleyen Serkan Elverir, "O günde yağmur ve hava buz gibiydi, çocukların ayaklarında ayakkabıları yoktu, elbiseleri yoktu, hava aydınlanana kadar soğuk havada o barakada kaldık. Hava aydınlandığında, yıkılan binaları ve enkaz altında kalan insanları gördüğümde gerçekten kıyamet kopmuş gibiydi" ifadelerini kullandı.
YAKINLARINDAN 8 KİŞİYİ KAYBETTİ
Depremde yakınlarından 8 kişiyi kaybettiğini belirten Elverir, "Depremde çok şükür bize bir şey olmadı, evimiz ağır hasarlı ama yakınlarımdan 8 kişiyi kaybettim.
İlk acı haber, halam, eniştem, teyzem, teyzemin çocuklarının acı haberini aldım. Komşularımdan da 2 kişiyi kaybettim. Enkazdan halam ve eniştemin cansız bedenleri 4'üncü gün çıkarıldı, teyzem ve teyze çocuklarım da 2'inci gün çıkarıldılar" dedi.