Haberler Yaşam Haberleri 8 yaşındaki Ahmet'ten duygulandıran Türk bayrağı selamı
Giriş Tarihi: 20.9.2022 11:56 Son Güncelleme: 20.9.2022 12:08

8 yaşındaki Ahmet'ten duygulandıran Türk bayrağı selamı

Kayseri'de judoya giden 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci'nin apartman girişinde asılı Türk bayrağını selamlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

AA
8 yaşındaki Ahmet’ten duygulandıran Türk bayrağı selamı

Kayseri Orman İşletme Müdürü olan babası Yasin Biberci'nin yönlendirmesiyle bir yıl önce judoya başlayan Ahmet Yasin Biberci, bayrak sevgisiyle örnek oldu.

Spordan döndüğünde apartman girişinde asılı Türk bayrağını gören Biberci durup judocu selamı verdi. Daha sonra asansöre yönelen çocuk binmeden önce dönerek tekrar bayrağı selamladı.

8 yaşındaki Ahmet'ten duygulandıran Türk bayrağı selamlaması | Video

Apartmanın güvenlik kamerasından bu anları izleyen aile, çocuklarının davranışıyla gururlandı. Ahmet'in bayrağı selamladığı görüntüler bazı sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Ahmet Yasin Biberci, zamanında karateyle ilgilenen babası tarafından judoya yazdırıldığını ve sporu çok sevdiğini söyledi.

Şu anda turuncu kuşak taktığını ve 15-20 hareket öğrendiğini ifade eden Biberci, "Sporda hep selam veriyorduk, girerken çıkarken. Ondan heveslendim, ben de selam verdim. Apartmana girdim, bayrağı görünce selam verdim, sonra asansöre bindim, buradan da selam verdim. Bizim için 3 şey çok önemli. Biri Kur'an-ı Kerim, ikincisi Türk bayrağı, üçüncüsü de vatanımız." diye konuştu.

Biberci, yaptığı sporda başarılar elde etmeyi ve madalyalar almayı hedeflediğini belirtti. Orman yangınlarına çok üzüldüğünü aktaran Biberci, "Büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum. Yangınları söndürmek, yollardaki ağaçları sulamak için. Ağaçlar olmasa biz yaşayamayız. Bahçemizde bir ağaç bile çok değerli, onu kesmememiz lazım." dedi.

"HOŞUMA GİTTİ, GURUR DUYDUK"

Yasin Biberci ise oğlunu bir arkadaşının yönlendirmesiyle judoya başlattıklarını anlattı.

Görüntüyü izlediğinde evladıyla gurur duyduğunu dile getiren Biberci şunları kaydetti:

"Arazideydim, başka bir arkadaş götürmüştü spora. Oğlumu eve bıraktığını söyleyince akşam olduğu için kameradan baktım. Baktım selam veriyor, asansöre girince tekrar selam veriyor. Eşime gösterdim. O dedi ki 'Orada bayrak var'. Dikkatli baktım, bayrak var. Hoşuma gitti, gurur duyduk tabii. Bayrak, vatan, millet sevgisi ile yetiştiriyoruz çocuklarımızı, gururlandım. İstesek yaptıramazdık o hareketi."

EN ÇOK OKUNANLAR

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Motorine indirim mi geliyor? 20 Eylül 2022 bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Amerikan PBS kanalına konuştu: AB'ye hesap verecek değiliz
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
SON DAKİKA! İstanbul'da çifte vahşet: 2 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı "Ben yapmadım" dedi
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim var! Brent petrol geriledi: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Yarından itibaren...
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA HABERİ | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta beklenen indirim geldi: Motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde tercüman krizi: Kürsüden ittirdi...
ARKADAŞINA GÖNDER
8 yaşındaki Ahmet'ten duygulandıran Türk bayrağı selamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA