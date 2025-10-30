8 yaşındaki çocuğa şiddet! saldırgan gözaltına alındı

Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi'nde, apartman önünde oynayan çocuklar arasında çıkan küçük bir anlaşmazlık üzerine, aynı sitede oturan T.Y., 8 yaşındaki M.C.Ç.'ye tokat attı. Darbenin etkisiyle yere düşen çocuğa bir de tekme attığı iddia edilen şahsın bu davranışı çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu. Olayın ardından bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri T.Y'yi gözaltına aldı.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan baba Abdulkadir Çiçek, zanlının daha önce de benzer davranışlarda bulunduğunu belirterek, "Bu şahıs daha önce de çocuklara karşı darp girişiminde bulunmuştu. Sözlü olarak uyarmama rağmen davranışlarına devam etti. Dün öğle saatlerinde çocuklar bisiklet sürerken aşağıya inip, doğrudan oğlumun üzerine yürüdü. Oğluma tokat attı, yere düştükten sonra da tekmeledi. Ardından diğer çocuklara da küfür ve tehditlerde bulundu. Biz de hemen polis ve ambulans çağırdık. Oğlumun darp raporu alındı, emniyette ifademizi verdik ve suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Oğlunun durumunun iyi olduğunu belirten baba Çiçek, olayın psikolojik etkilerinin ise sürdüğünü belirterek, "Şu an kalıcı bir sağlık sorunu yok ama elbette psikolojik olarak etkilendi. Çocuklar küçük, aralarında tartışma olur ama 10 dakika sonra yine birlikte oynarlar. Yetişkinlerin böyle bir şeye kalkışması kabul edilemez" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.