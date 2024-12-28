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Giriş Tarihi: 28.12.2024 09:41

8 yaşındaki Hatice Zehra’nın büyük başarısı

Konyalı yetenekli fotoğrafçı 8 yaşındaki Hatice Zehra Ceylan, 2024 Çocukların Dünyadaki Gözleri Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Doğa temalı fotoğrafıyla onur ödülünü kazanan Ceylan, bu başarısıyla göğsümüzü kabarttı. Hatice Zehra'nın ailesi, kızlarının küçük yaşlardan itibaren sanata olan ilgisinin farkında olduklarını belirterek, bu başarıdan duydukları gururu dile getirdi. Hatice Zehra ise sanat alanında emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

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8 yaşındaki Hatice Zehra’nın büyük başarısı

Hatice Zehra Ceylan, Uluslararası Children's Eyes On Earth Fotoğraf Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Ceylan, dünyanın dört bir yanından 18 yaş altı katılımcıların yer aldığı prestijli yarışmada, doğa temalı fotoğrafıyla onur ödülünü kazanan beş kişiden biri oldu. Hatice Zehra'nın bir parkta çektiği sincap fotoğrafı, jüri tarafından büyük beğeni topladı. Fotoğrafta, sincapların doğal ortamlarındaki özgür ve neşeli halleri, küçük sanatçının gözünden eşsiz bir şekilde yansıtıldı. Bu etkileyici çalışmasıyla Hatice Zehra, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı.


Hatice Zehra'nın ödüllü fotoğrafı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Heydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen uluslararası sergide de yer aldı. Sergi, COP29'a katılan dünya liderleri ve ülkenin ileri gelenleri de dahil olmak üzere binlerce ziyaretçi tarafından görüldü. Küçük sanatçının çevre bilincini artırmaya yönelik bu önemli çalışması sergide takdir topladı.
Hatice Zehra'nın ailesi, kızlarının küçük yaşlardan itibaren sanata olan ilgisinin farkında olduklarını belirterek, bu başarıdan duydukları gururu dile getirdi. Hatice Zehra ise sanatla uğraşmayı özellikle fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini, aldığı bu ödülle birlikte sanatsal kariyerine çok daha emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

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8 yaşındaki Hatice Zehra’nın büyük başarısı
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