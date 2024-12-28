8 yaşındaki Hatice Zehra’nın büyük başarısı

Hatice Zehra Ceylan, Uluslararası Children's Eyes On Earth Fotoğraf Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Ceylan, dünyanın dört bir yanından 18 yaş altı katılımcıların yer aldığı prestijli yarışmada, doğa temalı fotoğrafıyla onur ödülünü kazanan beş kişiden biri oldu. Hatice Zehra'nın bir parkta çektiği sincap fotoğrafı, jüri tarafından büyük beğeni topladı. Fotoğrafta, sincapların doğal ortamlarındaki özgür ve neşeli halleri, küçük sanatçının gözünden eşsiz bir şekilde yansıtıldı. Bu etkileyici çalışmasıyla Hatice Zehra, hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı.