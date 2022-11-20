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Giriş Tarihi: 20.11.2022

8 yaşındaki kızın gözü önünde cinayet ve intihar

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Hüseyin Karabulut (73), yakın zamanda evlendiği eşi Nurten Karabulut (49) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hüseyin Karabulut silahla eşi Nurten Karabulut'u vurduktan sonra intihar etti. Apartmandaki komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Hüseyin ve Nurten Karabulut'un cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sırasında evde bulunan ve yaşananlara şahit olan Nurten Karabulut'un 8 yaşındaki kızının koruma altına alındığı öğrenildi.

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8 yaşındaki kızın gözü önünde cinayet ve intihar
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