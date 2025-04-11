8 yaşındaki öğrenci menenjitten hayatını kaybetti

Derince İlçesi Bekir Sıtkı Özer İlkokulu'nda dün menenjit geçirdiği tespit edilen minik öğrenci yaşamını yitirdi. 8 yaşındaki İrem Aslan, menenjit geçirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma alınan İrem Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun yıllardır çok nadir rastlanan menenjit vakalarının son yıllarda artmaya başlaması özellikle vakanın görüldüğü okulda ciddi endişeye neden oldu.

SINIF ARKADAŞINA AŞI YAPILDI

Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2'inci sınıf öğrencisi İrem Aslan, dün okulda geçirdiği menenjitten sonra kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. İrem Aslan'ın menenjit geçirmesinden sonra sınıfında bulunan 28 öğrenciye Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde menenjit aşısı yapıldı.