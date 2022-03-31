Haberler Yaşam Haberleri 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı
Giriş Tarihi: 31.3.2022 09:13

8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı

8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hırsızlık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yakalandı.

Olay, Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde rutin devriye görevini sürdüren Çarşı ve Mahalle Bekçileri, bir şüpheliye dur ihtarında bulundu.

Şüpheli ara sokaklarda koşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada bölgede bulunan tüm Bekçiler Mahalleyi abluka altına aldı. Şüpheli, yaklaşık 500 metre ileride Bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında şüphelinin L.A., olduğu ve hırsızlık, tehdit, konut dokunulmazlığı ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! ABD'den flaş Putin iddiası: 'Elimizde bulgular var' diyerek açıkladılar...
Her şeye maydanoz ama… Şahan Gökbakar’ın eleştiriye tahammülü yok!
Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
"Vergi ve ekonomi paketi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda! Bunu yapan yandı: Ceza 5 yıla çıkıyor!
Pandeminin sonuna mı geliniyor? İşte coronavirüs için 3 senaryo! DSÖ Direktörü tarih verdi...
Yerli otomobil Togg yine göz kamaştırdı: Türkiye'de ilk oldu
Korkunç cinayet planı ortaya çıkmıştı! Her yerde aranan Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç’la ilgili flaş gelişme!
Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapan müteahhit Başar Arıoğlu sabah.com.tr'ye konuştu: CHP'li aile olmamız ihale almamıza hiçbir zaman engel olmadı
Son dakika: SABAH Rusya'nın vurduğu depoyu görüntüledi! 50 bin ton gıda yok oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli bekçilere yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA