8 yıl ceza aldı,1 günde çıktı

Polis memuru Ali Teke’nin şehit olmasına yol açtığı için 8 yıl hapis cezası verilen alkollü sürücü, denetimli serbestlikle 1 gün sonra hapisten çıktı. Şehidin ailesi, “Adalet istiyoruz” dedi
Konya'da 3 yıl önce 2.79 promil alkollü olarak direksiyon başına geçen Muhammet Ali Toraman (28), aracıyla polis minibüsüne çarptı. Kazada, polis memuru Ali Teke (37) olay yerinde şehit olurken, arkadaşları Yaşar Orman (40) ve Mevlüt Boğaz (44) yaralandı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sürücü Toraman, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Karar, Yargıtay tarafından onanınca Toroman önceki hafta kapalı cezaevine gönderildi. Ancak Toraman denetimli serbestlik çerçevesinde bir gün sonra tahliye edildi. Duruma isyan eden Ali Teke'nin ablası Derya Öztürk, "Kardeşimi şehit eden sürücünün tutuklanmasına sevinmiştik. Mutluluktan sabaha kadara ağladık. Ancak bu mutluluk kursağımızda kaldı. 8 yıl ceza alıp bir günde nasıl çıkar. Adalet istiyoruz" dedi.