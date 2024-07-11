8 yıl değil 80 yıl geçse de o alçaklığı unutmayacağız

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini haber alır almaz köprüye giden ve darbecilerin kurşunuyla bacağından yaralanan Durmuş Çelikbilek, "8 yıl değil 80 yıl geçse de o alçaklığı asla unutmayacağız" dedi. Evli ve 5 çocuk babası olan 43 yaşındaki gazi Durmuş Çelikbilek, darbe girişiminin 8. yıldönümünde o gece yaşananları anlattı:Yanıma Türk bayrağı alarak motosikletime bindim ve Boğaziçi Köprüsü'ne gittim. Kalabalık her geçen saat artıyordu. Gişelerin öbür tarafında askerler bulunuyordu. Biz de gişelerin karşı tarafında elimizde bayrak, tekbir getiriyorduk. Saat 22.30 gibi hainler yaylım ateşi açmaya başladı. İnsanlar yerlere yatmaya başladı. Biz de motosikletlerimizle yaralıları ambulanslara taşımaya başladık. Ben 3 yaralıyı ambulansa taşıdım. Tekrar köprüye dönüp hainlerle mücadele etmek isterken motosikletimin üzerindeyken açılan ateşle sol bacağımdan yaralandım.Belki yıllarca bu hain darbe girişiminin hesaplarını yapmışlar ancak Türk milletinin asil duruşunu, tankların önüne yatacağını, uçaklara taş atacağını, silaha göğsünü siper edeceğini hesaba katmamışlardı. Allah'a şükürler olsun iman gücü, vatan, millet ve bayrak aşkına Türk milleti hain saldırıyı başarıyla bertaraf etti. Tedavim bir süre devam etti. Zaman zaman geceleri şiddetli ağrıyla uyanıyorum. Hain saldırının üzerinden 8 yıl geçti ama o hain gecenin izlerini hâlâ taşıyoruz.Allah bir daha yaşatmasın şayet buna benzer bir şey daha olsa yine gözümü kırpmadan, hiç tereddüt etmeden alanlara iner hainlere karşı dik duruşumuzu sergileriz.