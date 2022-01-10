Haberler Yaşam Haberleri 8 yıl hapisle aranan hükümlü Karamürsel’de yakalandı
Giriş Tarihi: 10.1.2022 14:12 Son Güncelleme: 10.1.2022 14:18

8 yıl hapisle aranan hükümlü Karamürsel’de yakalandı

ABBAS ÇAKAR
8 yıl hapisle aranan hükümlü Karamürsel’de yakalandı

İşlemiş olduğu ‘uyuşturucu madde ticareti ve basit yaralama’ suçlarından, 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan A.D(30), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Karamürsel İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı

Daha önceden işlemiş olduğu 'uyuşturucu madde ticareti ve basit yaralama' suçlarından, tutuksuz olarak yargılaması devam eden A.D(30), yargılama sonucu 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, yerini tespit eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Karamürsel İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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8 yıl hapisle aranan hükümlü Karamürsel’de yakalandı
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