8 yıl hapisle aranan hükümlü Karamürsel’de yakalandı

Daha önceden işlemiş olduğu 'uyuşturucu madde ticareti ve basit yaralama' suçlarından, tutuksuz olarak yargılaması devam eden A.D(30), yargılama sonucu 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan hükümlü, yerini tespit eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Karamürsel İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.