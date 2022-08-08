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Giriş Tarihi: 9.8.2022

8 yıl önce geldiği Türkiye’de üniversite birincisi oldu

8 yıl önce geldiği Türkiye’de üniversite birincisi oldu
Türkiye'ye 8 yıl önce gelen İranlı Ali Rezaei, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Üniversitenin Future Campus'te gerçekleştirilen mezuniyet törenine katılan Rezaei, Amerika'da araştırma yaparken Bahçeşehir Üniversitesi'ni gördüğünü anlatarak, "Üniversiteyi birincilikle bitirdiğim için çok gurur duydum. 8 yaşındayken ailemle turist olarak Türkiye'ye gelmiştim. Aileme 'Ben bir gün burada yaşayacağım' dedim ve hayalimi gerçekleştirdim" diye konuştu.

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8 yıl önce geldiği Türkiye’de üniversite birincisi oldu
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