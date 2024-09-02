8 yıl önce öldürülen Beşir Elçeoğlu cinayeti aydınlatıldı

Şırnak'ta 21 Kasım 2016 tarihinde Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Yokuşlu Sokakta olay meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis, evdeki odanın arkasında Irak'a yolcu getirip, götürerek geçimini sağlayan 9 çocuk babası Beşir Elçeoğlu'nu kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucu Elçeoğlu'nu hayatını kaybettiği tespit edildi. Bu sırada evde olduğunu söyleyen eşi Medine Elçeoğlu ifadesinde, "Sabah oğlum B'yi okula gönderdim. Ardından ellerinde bıçak olan maskeli 3-4 şahıs girdi. Beni mutfağa götürdüler. Bir şahıs başımda beklerken diğerleri de eşime saldırdı. Ben bu esnada korkudan bayılmışım. Yaklaşık 2.5 saat sonra kendime geldiğimde hemen polisi aradım" dedi. O dönem soruşturma yürütülse de olay faili meçhul olarak kayıtlara geçti.

KARDEŞLERİN OKULDAN GELİYORUZ YALANINI ÖZEL EKİP ÇÜRÜTTÜ

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip tarafından cinayet dosyası tozlu raflardan indirildi. Dosyayı en ince ayrıntısına kadar inceleyen özel ekip, aile üyelerinin verdiği ifadeler ile dosyada yer alan delillerin çelişkili olduğunu, olayın aile içinde gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdi. Bunun üzerine başlayan teknik ve fiziki takip sonucu önemli bir delil elde edildi. O dönem yaşları küçük olan Berat ve Ferhat Elçeoğlu kardeşlerin olay tarihinde yatılı okudukları Şanlıurfa'da olduklarını söyledikleri ancak yapılan çalışmalar sonucunda her iki kardeşinde olay saatinde evlerinde oldukları belirlendi. Kardeşlerin olaydan sonra Şanlıurfa'dan geliyorlarmış süsü verdikleri tespit edildi.

KABUS GÖRÜP BABASINI KATLETTİ, TERÖR SÜSÜ VERDİLER

Yapılan çalışmalar neticesinde polis, Almanya'da yaşayan cinayetin bir numaralı şüphelisi Ferhat Elçeoğlu'nun Türkiye'ye geldiğini belirledi. Bunun üzerine operasyon için harekete geçildi. 10 Ağustos'ta Şırnak'ın İdil ve Cizre ilçeleri ile Konya ve İstanbul'da yapılan eşzamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Beşir Elçeoğlu'nun eşi Medine ile çocuklarının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Şırnak'a getirilen şüphelilerden Ferhat Elçeoğlu'nun olay gecesi babasının annesinin öldürdüğü yönünde kabus gördüğü, bunun üzerine kalkıp uyuyan babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Aralarında plan yapan aile üyelerinin o dönem Hendek Operasyonlarını da fırsat bilerek cinayete terör süsü verdikleri belirtildi. Ferhat Elçeoğlu'nun ifadesinde babasının annesine ve kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdü. Medine Elçeoğlu'nun da eşinden sürekli olarak şiddet gördüğünü, çocuklarını ve kendisine zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Berat ve Ferhat Elçeoğlu kardeşler tutuklanırken, 2'si adli kontrol olmak üzere 12 şüpheli de serbest bırakıldı.