8 yıl önceki esrarengiz ölümü dijital deliller çözecek

Mersin'de yaşayan işçi emeklisi Ahmet Yeşildağ, 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken Sevilay Saygın ile tanıştı. Daha sonra telefonla da görüşmeye başlayan Yeşildağ ve Saygın, birlikte yaşamaya karar verdi. Yeşildağ, Mersin'deki evini satıp parasını Saygın'a göndererek Bursa'nın Mudanya ilçesine yerleşti. Yeşildağ, burada Saygın ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.



EVLENDİĞİ GECE FENALAŞTI

4 ay sonra Yeşildağ, 2 milyon liralık mal varlığını Sevilay Saygın'a bıraktığına dair bir vasiyet imzaladı. Bir gün sonra ise Saygın'ın isteği üzerine yeğeni Derya Mızrakçı ile resmi nikah kıyarak evlendi. Mızrakçı, evlendikten 2 saat sonra Aksara'ya döndü. Bursa'ya geldikten sonra sağlığının günden güne bozulduğu öne sürülen Yeşildağ, nikahın kıyıldığı gün, 23 Mayıs 2013'te gece saatlerinde evde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yeşildağ, hayatını kaybetti. Yeşildağ'ın yaşamını yitirmesi 'doğal ölüm' olarak kayıtlara geçti.



MEZARI AÇILDI, OTOPSİ YAPILDI

Telefonla babasının öldüğü haberini alan Ali Yeşildağ, evrakları incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip, savcılığa şüpheli ölüm iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık kararı ile mezar açılıp otopsi yapıldı. Yeşildağ'ın vücut sıvılarında zehirleyici miktarda morfin ile kodein maddesine rastlandı. Bunun üzerine Sevilay Saygın, oğlu Cihan Saygın (36), Derya Mızrakçı Yeşildağ ile annesi Beyhan Mızrakçı, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Cihan Saygın adli kontrol serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.



3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle haklarında dava açılan Sevilay Saygın, Derya Yeşildağ ve Beyhan Mızrakçı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Cihan Saygın ise geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yeşildağ'ın ölümüyle ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya Sevilay Saygın ve Derya Mızrakçı Yeşildağ ile tarafların avukatları katıldı. Söz alan sanıklar, bir kez daha suçlamaları reddetti.



DİJİTAL DELİLLER İNCELENECEK

Mahkeme heyeti, savcının talebi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Büro Amirliği'nce sanıklardan alınan bilgisayar, telefon, modem, hard disk gibi dijital materyallerin uzmanlar tarafından incelenmesine karar verdi.

Heyet ayrıca bilirkişiden dosya kapsamına göre, Yeşildağ'ın ölüm olayı ile ilgili olabilecek bir yazışmasının bulunup bulunmadığı, Yeşildağ ve sanıkların uyuşturucu yönünün araştırılması, sanıkların telefon görüşmelerinde birbirleri ile hakaret içerikli konuşup konuşmadığının tespitini istedi. Duruşma, emniyetten gelecek verilerin bilirkişi tarafından incelenmesi için ertelendi.