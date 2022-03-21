‘8 yıldır annelik hakkım elimden alındı’

Bahçelievler'de yaşayan Rahşan Yeşim Yıldıran, feci şekilde darp edildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. 8 yılını birlikte geçirdiği M.Ç. tarafından işkenceye uğradığını belirten Yıldıran, yüzü ve vücudunun morluklar içerisinde kaldığı fotoğrafları paylaştığı notta, "8 yılda şiddetin her türlüsü, uyuşturucu ve kaybolan yıllar... Annelik hakkımın elimden alınması ve şiddet sonucu kaybettiğim bebeğim... Asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerine yer verdi. Yıldıran, M.Ç. hakkında 3 yıl önce tedbir kararı aldırdığını da duyurdu. Rahşan Yeşim Yıldıran, kendisine ulaşan kullanıcılara "Desteğinizi bekliyorum, yalnız savaşmaya gücüm yok. Lütfen paylaşın" diye seslendi.