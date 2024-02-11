8 zehir taciri tutuklandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri; şüpheli şahısların ürettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul genelinde "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin Ataşehir'deki bir depoyu uyuşturucu madde üretme amacıyla sera haline getirdikleri belirlendi. JASAT timleri, söz konusu sera ve şüphelilerin ikamet ettiği 2 rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonlarda; yaklaşık 120 kilogram skunk, 550 kök kenevir, 130 gram Kokain, Mercedes marka bir araç, uyuşturucu üretiminde kullanılan 2 kurutma odası, 72 kurutma fanı, 16 klima, 8 karbon filtre, 2 filtreli baca, 20 kilogram gübre ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 86 bin Türk Lirası, 400 Dolar ve 20 gram altın ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheliden 8'i Jandarma ekiplerince çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüpheli şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.