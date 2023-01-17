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Giriş Tarihi: 18.1.2023

80 bin liraya engelli raporu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
80 bin liraya engelli raporu
İzmir merkezli 18 ilde para karşılığında sahte engelli raporu hazırlayan çeteye yönelik polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında doktor, memur ve sahte rapor sahiplerinin de aralarında olduğu 327 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 51'i yakalandı. Yapılan aramalarda 3 tabanca ve mermileri, 27 sahte rapor, çok sayıda muayene kâğıdı, sentetik hap, 49 bin 750 TL ve 6 ajanda ele geçirildi. Şüphelilerin 25 ile 80 bin lira arası değişen ücretlere sahte engelli raporu verdikleri belirlendi. Şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarını işleyerek yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına sebep oldukları öğrenildi. Rapor alacaklara muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonun yüksek çıkması için zeytin yedirildiği belirlendi. Soruşturmanın bugüne kadar yapılmış en büyük sahte engelli raporu operasyonu olduğu öğrenildi.

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80 bin liraya engelli raporu
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