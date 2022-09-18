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Giriş Tarihi: 18.9.2022 15:19

80 milyon milyonluk gasp vurgununda flaş gelişme! Yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan yabancı uyruklu şahıs iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan çakarlı minibüslü kişilerce gasp edilmişti. 80 milyon liralık döviz gasp edildiği öne sürülen soruşturma ile ilgili 2'si polis 12 kişi gözaltına alındı. Son dönemlerin en büyük soygunu olan olayla ilgili şüphelilerden birinin yurtdışına kaçmak için gittiği Aydın'da yakalandığı öne sürüldü. Polisin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
80 milyon milyonluk gasp vurgununda flaş gelişme! Yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

Fatih Laleli'de geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda iddiaya göre çantasındaki 80 milyon lira değerinde döviz ile bürosundan çıkan bir kişinin önü çakarlı minibüslü kişilerce kesildi. Polis olduklarını söyleyen kişiler, hedef aldıkları kişiyi yaka paça çakarlı minibüse soktu.



Şüpheliler, içinde 3 milyon 250 bin dolar, 885 bin Euro ile 200 bin Sterlin bulunan çantayı gasbettikten sonra darbettikleri kişiyi araçtan indirip, kaçtı. Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından biri olduğu öne sürülen olayla ilgili İstanbul Emniyeti harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince kurulan özel ekipleri çalışmalar derinleştirildi.



Olay yerinden incelenen kamera görüntülerinden bazı gaspçıların kimlikleri deşifre edildi. Kimlikleri belirlenen gaspçılardan bazılarının gerçek polis olduğu öne sürüldü. Ekipler, zaman kaybetmeden hemen operasyon düğmesine bastı. Kimlikleri belirlenen gaspçılardan 2'si polis 12 kişi özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarla gözaltına alındı.

PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Polisin operasyonda çalınan paranın büyük bir miktarını da eşe geçirdi. Gaspçılardan biri Yunanistan'a kaçmak için gittiği Aydın'da yakalandı. Polis, gasp organizasyonunun içinde bulunan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

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80 milyon milyonluk gasp vurgununda flaş gelişme! Yurtdışına kaçmak isterken yakalandı
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