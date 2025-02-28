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Giriş Tarihi: 28.2.2025 09:37 Son Güncelleme: 28.2.2025 09:58

80 milyon TL değerinde kaçak oto yedek parça ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen binlerce oto yedek parçasını, Ankara başta olmak üzere birçok ilde piyasaya sürülmek üzereyken tespit etti. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla kaçakçılara büyük bir darbe vuruldu. Operasyon sonucunda, yaklaşık 80 milyon lira değerinde gümrük kaçağı araç motoru ve yedek parçaya el konulurken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
80 milyon TL değerinde kaçak oto yedek parça ele geçirildi

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu, şüpheli şahısların yurt dışından kaçak yollarla ülkeye soktukları oto yedek parçalarını Ankara ve diğer illerdeki bağlantılı kişilere sattığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilere yönelik Ankara merkezli Gaziantep ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

BİNLERCE KAÇAK YEDEK PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye soktukları oto yedek parçalarını Ankara ve diğer illerdeki bağlantılı kişilere sattıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin baskınlarıyla tam 1340 adet araç motoru ve parçası ile 2 bin 559 adet gümrük kaçağı yedek parça ele geçirildi.

15 GÖZALTI, 7 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

DEVLETİ MİLYONLARCA LİRA ZARARA UĞRATACAKLARDI

Kaçak yollarla getirilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanan suç unsurlarının yaklaşık 80 milyon Türk lirası değerinde olduğu belirtildi. Yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin hem ekonomiye zarar verdiğini hem de vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

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80 milyon TL değerinde kaçak oto yedek parça ele geçirildi
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