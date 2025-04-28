80 sabıkası olan soyguncu yakalandı

İstanbul Kapalıçarşı'da bulunan bir kuyumcuda 21 Şubat Cuma günü hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahipleri polise başvurarak mağazanın vitrininde bulunan manken üzerindeki altın bileziğin çalındığını söyleyerek yardım istedi. Yaklaşık 480 bin lira değerinde olduğu öğrenilen bileziği çalan şüpheliyi yakalamak için polis soruşturma başlattı. İş yeri güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheli Y.G.'nin yüzünü cerrahi maske ve gözlükle gizleyerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Daha önceden 80 kez polis tarafından yakalanan Y.G. suçlamaları kabul etmezken çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.