80 yaşındaki kadın evinde öldürüldü

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın 3. katında gerçekleşen olayda Gülistan Avcı, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Torunu eve geldiğinde babaannesini yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.