800 kişiden 80 milyonluk vurgun yapmıştı! ’Süperstar Alev’in ifadesi ortaya çıktı





İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmadı. Ödemesini alamayan kişiler de polise giderek şikayetçi oldu. 50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.