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Giriş Tarihi: 23.5.2022 19:04 Son Güncelleme: 23.5.2022 19:09

800 yıllık kervansarayda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza

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800 yıllık kervansarayda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza

Konya'da tarihi Zazadin Hanı Kervansarayı içerisinde aracıyla drift yapan sürücü Ali T.'ye 9 bin 125 TL para cezası kesildi. Ali T.'nin yaptığının yanlış olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

800 yıllık kültür mirası Zazadin Hanı bahçesinde drift yapan sürücüye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

EDS ve KGYS görüntülerini inceleyen polis, araç sürücüsünün Ali T. olduğunu tespit etti. Ali T. aracın akrabasına ait olduğunu, yaptığının çok yanlış olduğunu ve pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ali T'ye 'drift yapmak' maddesince 9 bin 125 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

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800 yıllık kervansarayda drift yapan sürücüye 9 bin TL ceza
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