81 ide suçlular “Çembere” alındı: Operasyonda 4 bin 139 suçlu yakalandı

Türkiye genelinde 81 ilde son bir haftadır sürdürülen geniş çaplı "ÇEMBER-23" operasyonları kapsamında, hapis cezasına çarptırılan ve mahkemelerce yakalama kararı çıkarılan 4 bin 139 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Operasyonun dikkat çeken olaylarından biri ise, Sakarya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından kasten yaralama suçundan aranan O.H. adlı kişinin yakalanması oldu. O.H., 8 Ekim tarihinde saat 17.42'de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girildikten sadece bir dakika sonra, saat 17.43'te yapılan yol kontrolü sırasında yakalandı ve hızlıca cezaevine sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, suçlulara karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı. Yerlikaya, "Hapis cezası almış ve mahkemelerimizce yakalanması istenen şahıslara karşı çember daralıyor. Kimse halkımızın huzurunu ve güvenliğini tehlikeye atamayacak. Suçluların sokaklarımızda tedirginlik yaratmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

OPERASYONUN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLARI

Operasyonlar sırasında, çeşitli suçlardan 0-5 yıldır aranmakta olan 4.060 kişi, 5-10 yıldır aranmakta olan 51 kişi, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 kişi olmak üzere toplam 4.139 şahıs yakalandı.

Bu şahısların işledikleri suçlara göre dağılımı şöyle: "700 kişi hırsızlık, 140 kişi dolandırıcılık, 360 kişi yağma, 50 kişi cinayet, 106 kişi cinsel suçlar, 721 kişi narkotik suçlar, 49 kişi terör suçları, 448 kişi kaçakçılık ve organize suçlar, 1.565 kişi diğer suçlardan aranmaktaydı."

1 DAKİKADA ADALETE TESLİM EDİLDİ

Operasyonlar sırasında dikkat çeken olaylardan biri, Sakarya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından kasten yaralama suçundan aranan O.H. adlı kişinin yakalanması oldu. O.H., 8 Ekim 2024 tarihinde saat 17.42'de 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası ile aranma kaydı girildikten sadece bir dakika sonra, saat 17.43'te Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında polis ekiplerince yakalandı. Hızlı bir şekilde gözaltına alınan şahıs, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.