81 ilde 136 bin 904 litre sahte içki ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte içki üretimine yönelik Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde 'Çengel-14' ve 'Çengel-15 operasyonları yapıldığını belirterek, 136 bin 904 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini, 279 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 21 yasa dışı sahte alkol imalathanesinin deşifre edildiğini aktardı.

Yaklaşık 74 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini aktaran Yerlikaya, jandarma ve polis ekiplerini tebrik ederek, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.