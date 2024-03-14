Haberler Yaşam Haberleri 81 ilde "Çember-14" operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
Giriş Tarihi: 14.3.2024 08:34 Son Güncelleme: 14.3.2024 08:55

81 ilde "Çember-14" operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin; 81 ilde 4️ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-14” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️ bin 614 firari yakalandı. Yakalananlar arasında terör olayından 41, cinayetten 34, kaçakçılık ve organize suçlardan 251 kişi olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya; “Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
81 ilde Çember-14 operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 614 firariyi yakalayarak adalete teslim etti.

Güvenlik birimleri tarafından yakalanan firarilerden, 0-5 yıldır aranmakta olan 2️ bin 568 kişi, 5-10 yıldır aranmakta olan 19 kişi, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 kişi "Çember-14" operasyonlarıyla yakalandı.

TERÖRDEN 41, CİNAYETTEN 34 KİŞİ YAKALANDI

Yakalanan firarilerin hangi suçlardan arandığı ise; hırsızlıktan 467 kişi, dolandırıcılıktan 229 kişi, yağmadan 90 kişi, adam öldürmeden 34 kişi, cinsel suçlardan 49 kişi, narkotik suçlarından 449 kişi, terörden 41 kişi, KOM (Kaçakçılık, Organize) 251 kişi olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 614 kişi adalete teslim edildi.

"FİRARİLERİN SOKAKLARDA GEZMELERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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81 ilde "Çember-14" operasyonu: 2 bin 614 firari yakalandı
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